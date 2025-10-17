تستضيف دار الشروق حفل توقيع ومناقشة رواية "حامل مفتاح المدينة" للكاتب والروائي الدكتور أسامة علام، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، بمقر مبنى قنصلية بوسط البلد.

يشارك في مناقشة الرواية كلٌّ من الروائية نورا ناجي والسيناريست محمد هشام عبيه.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

ماذا لو امتلكت مِفتاحًا يفتح كلَّ الأبواب في نيويورك؟

طبيب بيطري وحيد في مدينة صاخبة، يقاوم وَحْدَتَه بالانتقال المستمرِّ بين الشقق. لكن حين يسكن في بيتٍ له مِفتاح غامض، يكتشف أن مغامرته الحقيقية قد بدأت للتوّ. يجد نفسه مستدعى إلى عوالم لا تخصُّه يختلط فيها الواقع بالخيال، وأن كلَّ سرٍّ يكشفه يورطه في أزمة أكبر. وفي قلب هذه المتاهة، تصبح أوجاع الحيوانات هي اللغة الوحيدة المفهومة، والحكايات القديمة هي خريطة النجاة.

«عمل استثنائي فاتن وقاتل قتلًا جميلًا بطلقات من النور وحلاوة الروح وصفاء الأسى ورفيف عطر الجنون الجميل لإنسانية الإنسان في أيامنا حيثما يكون. رواية ساحرة بملحميتها المكثفة واحتضانها العطوف الجامع للحياة والأحياء في هذا الزمان.

«نوفيلا» بتقنيتها وحيواتها وحيويتها تمثل حدثًا كبيرًا على وجازتها، عمل يندرج في السياق العالمي للأدب إذا نالت ما يستحقها من الترجمة. وطبطبة شجية وعطوف على الإنسان هنيئًا لمن يقرؤها». د. محمد المخزنجي

أسامة علام؛ طبيب وروائي مصري مقيم في نيويورك، صدرت له عدة روايات؛ منها: «الاختفاء العجيب لرجل مدهش»، و«الوشم الأبيض»، و«الحيّ العربي». كما صدرت له ثلاثة كتب قصصية هي: «طريق مُتسع لشخص وحيد»، «كم مرة سنبيع القمر؟» و«قهوة صباحية على مقهى باريسي» التي فازت بجائزة غسان كنفاني من الصالون الأندلسي بمونتريال عام ٤١٠٢.