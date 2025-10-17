ترامب يستقبل زيلينسكي في واشنطن وسط تردده في تزويد كييف بصواريخ توماهوك

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في وقت أشار الرئيس الأمريكي أنه غير مستعد للموافقة على بيع كييف منظومة صواريخ بعيدة المدى تقول أوكرانيا إنها في أمس الحاجة إليها.

في مستهل المحادثات، وجه زيلينسكي التهنئة لترامب على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة الأسبوع الماضي، وقال إن ترامب أصبح لديه الآن "زخم" لإيقاف الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "الرئيس ترامب لديه الآن فرصة كبيرة لإنهاء هذه الحرب."