بنزيما يهدر ركلة جزاء والاتحاد يتعادل مع الفيحاء بالدوري السعودي

تعادل نادي الاتحاد مع مضيفه الفيحاء بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك سلمان، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب نادي الاتحاد على معظم مجرياتها.

وتمكن نادي الفيحاء من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، عن طريق الزامبي، فاشيون ساكالا.

وفي الدقيقة 65، نجح فريق الاتحاد في إدراك التعادل عن طريق رأسية رائعة من أحمد الغامدي، قبل أن يهدر كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة العاشرة، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما ارتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة الثامنة، في المركز التاسع.

