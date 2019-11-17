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السيسي يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة العشرين وإفريقيا

أرشيفية
أرشيفية
القاهرة - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:29 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:29 ص

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، إلى برلين على رأس وفد في زيارة لألمانيا تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في فعاليات مجموعة العشرين وإفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017.

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت بيانا إعلاميا الساعات الماضية أكدت خلاله أن الفعاليات تهدف لدعم التنمية في الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها .

وأكدت الخارجية الألمانية على أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يعقد السيسي سلسلة من اللقاءات الهامة على هامش الزيارة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنجيلا ميركل إلى جانب عدد من القادة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة.

كما تشهد الزيارة التوقيع يوم الثلاثاء المقبل على اتفاقية بقيمة 154 مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.


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