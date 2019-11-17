 الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعتزم «مراجعة كل شيء» في موازنة 2020 - بوابة الشروق
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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعتزم «مراجعة كل شيء» في موازنة 2020

ألبرتو فرنانديز
ألبرتو فرنانديز
بوينس آيريس - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:43 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:43 ص

قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز إنه سيراجع خطط الإنفاق الحكومية لعام 2020، وأشار إلى أن المشروع الموازنة الذي أقره سلفه كان معيبا. وقال فرنانديز في مقابلة مع محطة "750 ايه إم" الإذاعية اليوم السبت "يتعين علينا حل مشكلة الميزانية، وعلينا مراجعة كل شيء". ولم يحدد ما قد يغيره.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن فرنانديز قال "الموازنة التي أعدوها معيبة"، في إشارة على ما يبدو إلى حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري.

وأدى عدم توضيح فرنانديز إلى التفاصيل الخاصة بكيفية تخطيطه لإنقاذ البلاد من الخراب المالي إلى توسل المستثمرين طلبا للوضوح وزيادة مخاطرتهم في التخلف عن سداد الديون.

وبعد انتخابه إثر تنامي المعارضة الشعبية للتقشف المالي، سيتولى فيرنانديز المنصب في 10 ديسمبر المقبل.


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