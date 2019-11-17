ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيسة وزراء بنجلاديش على هامش معرض دبي الدولي للطيران

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، مع رئيسة وزراء بنجلاديش حسينة واجد، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران التي تقام في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما تم التطرق إلى فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران وأهميته في تعزيز مكانة دولة الإمارات والمنطقة وريادتها في مجال صناعة المعارض والطيران.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.