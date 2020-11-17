 بايدن يؤكد التزامه العميق بدولة إسرائيل خلال اتصال مع نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يؤكد التزامه العميق بدولة إسرائيل خلال اتصال مع نتنياهو

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:34 م

‏أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «بايدن أكد خلال الاتصال التزامه العميق بدولة إسرائيل وبأمنها».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أوضح خلال الاتصال أن «العلاقات الخاصة التي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة تعد حجر أساس في أمن إسرائيل وسياستها».

‏وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على الالتقاء قريبًا؛ من أجل بحث القضايا الراهنة الكثيرة، لافتًا إلى أنهما أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التحالف المتين بين البلدين.

 

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