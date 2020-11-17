الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 3 انتحاريين في نينوي

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين انتحاريين في نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأضافت أن الموقوفين عملوا ضمن ما يسمى بـ"كتيبة الانتحاريين الانغماسيين"، مبينةً أنهم اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية.

وأكدت أنه تم إيداع الإرهابيين في التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.