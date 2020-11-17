 اليوم.. محاكمة 555 متهمًا في قضية «ولاية سيناء 4» - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 8:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. محاكمة 555 متهمًا في قضية «ولاية سيناء 4»

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:11 ص

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 555 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4".

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتيّ العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك