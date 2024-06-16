جو بايدن يهنئ المسلمين في العالم بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلا: "أتمنى أنا وجيل للمسلمين الأمريكيين – والمسلمين في جميع أنحاء العالم – عيد أضحى مبارك للغاية".

وأضاف بايدن، عبر حسابه بموقع فيسبوك، مساء الأحد: "هذا العيد هو وقت للصلاة والتأمل والتضحية، حيث يقضي المسلمون وقتًا مع العائلة والأصدقاء، ويشاركون في وجبات الأعياد، ويتقاسمون الطعام مع المحتاجين، ويكرمون أداء مناسك الحج السنوية".

وأشار إلى مشاركة ما يقرب من مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم في أداء فريضة الحج، وهي رحلة مقدسة تجمع المسلمين من جميع مناحي الحياة معًا في الزمالة والإيمان.

وتابع: "الحج وعيد الأضحى يذكراننا بمساواتنا أمام الله وبأهمية المجتمع والعمل الخيري – وهي القيم التي تتحدث مباشرة عن الشخصية الأمريكية".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تنعم بكونها موطنًا لملايين المسلمين الأمريكيين الذين يثرون الأمة بطرق لا حصر لها، من الطب إلى التكنولوجيا والتعليم والخدمة العامة والفنون وغيرها، قائلا: "يخدم العديد من المسلمين الأمريكيين في حكومتي - أكثر من جميع الإدارات السابقة مجتمعة - وأنا أول رئيس يرشح مسلمين أمريكيين للسلطة القضائية الفيدرالية. وأنا ممتن كل يوم لعملهم الشاق نيابة عن الشعب الأمريكي. المسلمون الأمريكيون هم جيراننا وعائلتنا وأصدقائنا ومواطنينا. إنهم يجعلون أمتنا أقوى".

وأضاف: "يأتي عيد الأضحى هذا العام في وقت صعب بالنسبة للعديد من المسلمين حول العالم. وفي غزة، يعاني المدنيون الأبرياء من ويلات الحرب بين حماس وإسرائيل. لقد قُتل عدد كبير جداً من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال. وفرت عائلات من منازلها وشهدت تدمير مجتمعاتها. آلامهم هائلة".

وأكد: "إدارتي تبذل كل ما في وسعها لوضع حد للحرب، وتحرير جميع الرهائن، وتقديم الإغاثة الإنسانية، والعمل نحو حل الدولتين في المستقبل، والذي ما زلت أعتقد أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين وفلسطين. الإسرائيليين. وأعتقد اعتقادا راسخا أن اقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس والذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وإنهاء الحرب في نهاية المطاف".

وقال: "نحن نعمل أيضًا على التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان. ونواصل الدفاع عن حقوق المجتمعات الإسلامية الأخرى - بما في ذلك الروهينجا في بورما والأويغور في جمهورية الصين الشعبية - التي تواجه الاضطهاد في جميع أنحاء العالم. إنهم، مثل جميع الناس، يستحقون أن يعيشوا حياة خالية من العنف والخوف".

وأكمل: "لهذا السبب أنا ملتزم بمعالجة آفة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة. ليس للكراهية مكان في أمريكا، سواء كانت تستهدف المسلمين الأمريكيين، أو الأمريكيين العرب بما في ذلك الفلسطينيين، أو أي شخص آخر. وتعكف إدارتي الآن على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كراهية الإسلام وما يرتبط بها من أشكال التحيز والتمييز، والتي لا تؤثر على المسلمين فحسب، بل وأيضاً على الأمريكيين من العرب والسيخ وجنوب آسيا. في أفضل حالاتنا، الولايات المتحدة هي المكان الذي يُعامل فيه الجميع باحترام، حيث يُعتز بالمساواة الإنسانية بين الجميع، ويُنظر إلى اختلافاتنا على أنها مصدر القوة".