وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك قيود الاتفاق النووي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة الطاقة الذرية إنّ إيران تواصل انتهاك العديد من قيود الاتفاق النووي.

وأضافت حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أنّ هذا الانتهاك يأتي على مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

وعبّر التقرير، عن القلق من تعرض مفتشي الوكالة لتفتيش جسدي مدقق للغاية من قِبل عناصر الأمن الإيراني.

ومن المقرر أن يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي زيارة إلى طهران يوم الاثنين يلتقي خلالها وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يصل جروسي طهران مساء الاثنين المقبل، ويلتقي يوم الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية.

وهذا الاجتماع سيأتي قبيل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية، وقبل أسبوع من استئناف مباحثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.