نائب بالشيوخ: منتدى شباب العالم هدفه خلق جيل قادر على مواجهة الأزمات وحلها

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بعودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ يناير القادم، مؤكدا أن إقامة المنتدى في ظل ظروف جائحة كورونا يؤكد للعالم كله نجاح مصر في السيطرة على الجائحة والتصدي لها، بجانب حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، ستكون مختلفة عن النسخ الثلاث السابقة لأنها تنعقد بعد عامين من النسخة الثالثة لتوقفها بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن القيادة السياسية تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية، وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل قادر على مواجهة الأزمات وحلها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تجمع هذا العدد من الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف الثقافات، موضحا أن منتدى شباب العالم في كل نسخة يحظى باهتمام عالمي ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم كمنصة دولية.

وذكر النائب، أن ذلك المنتدى أصبح حلم شباب العالم للمشاركة والتفاعل والانفتاح بين شعوب العالم، خاصة عندما يتلاقى هذا التنوع من الثقافات المختلفة التي يحملها كل من هؤلاء ليكونوا ثقافة مشتركة في السلام بين الشعوب، لخلق أجيال تنفض موروثات الهيمنة والاستغلال لتتبنى مبادئ المشاركة والمساهمة لنماء العالم ومحاربة الفقر بدلا من حروب الهيمنة التي بددت ثروات العالم.