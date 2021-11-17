النقل العراقية: تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران، سيقوم الناقل الوطني بتنفيذ رحلة اجلاء استثنائية يوم غد الخميس، والمخصصة لإجلاء العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من الجهات العليا.

وكانت الخارجية العراقية قد أكدت في وقت سابق أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة بعد تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وبدأت سفارة العراق في موسكو في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية للعراق.