نجلاء بدر تتعرض لموقف مأساوي في الحلقة الخامسة من حكاية ويبقي الأثر

تستكمل الفنانة نجلاء بدر نجاحها في تقديم شخصية "ياسمين" الام التي تعاني عقب وفاه زوجها، من خلال ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الخامسة من حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل إلا أنا، والذي تقوم ببطولته بجانب كلا من لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وحققت نجلاء تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا عقب مشهد اعتذارها لنجلها "وليد"، الذي قامت بضربه خلال الحلقة الماضية بعدما أدخلها في مشاكل مع والد زوجها الراحل، الذي هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها في الاعتناء بأبناء نجله الراحل .

وتألقت نجلا في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان وهو مشهد بين "ياسمين" و نجلها "وليد" التي اخطأت في اسمه لتقول اسم والده الراحل "عمرو"، وهو ما جعله يحزن على حالة والدته الغير مستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغيرها للموقف والحديث معه حول شىء أخر .

ولاقت نجلاء ردود أفعال ايجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانيه من واقع الحياة المصرية، وهو ما جعله يتصدر الترند علي السوشيال ميديا، وخاصه وإن حكاية ويبقي الأثر تناولت فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة علي استقرار حياتها الأسرية عقب وفاه زوجها.