نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي يجري محادثات مع نظيرته الأمريكية

أجرى النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونج كون محادثات مع نظيرته الأمريكية، ويندي شيرمان أمس الثلاثاء لمناقشة الملف الكوري الشمالي وقضايا أخرى، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ونظيرها الكوري الجنوبي، أكدا مجددا على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتباره الأساس للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا الملف الكوري الشمالي، والتزامهما المشترك بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن شيرمان وتشوي أكدا أن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمر ضروري لمواجهة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك جائحة كورونا وأزمة المناخ، وضمان المرونة لسلاسل التوريد، والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يعقد تشوي وشيرمان اجتماعًا ثلاثيا مع نظيرهما الياباني تاكيو موري اليوم الأربعاء، ثم سيعقد المسؤولون الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع.

وسيعقد تشوي أيضا اجتماعا ثنائيا منفصلا مع موري، اليوم الأربعاء.

وكان النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية قد غادر بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد الماضي، لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني.