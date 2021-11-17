وزع مركز بحوث الصحراء، تقاوي القمح على المزارعين؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتكليف المركز لدعم التنمية الزراعية بالمحافظة.

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه جرى توزيع 5 أطنان من تقاوي القمح جيزة 171 على المزارعين بالمجان.

وأوضح رئيس المركز، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء، أن وزير الزراعة وجه بإعداد الدراسات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وجرى اختيار صنف القمح جيزة 171، لما يتميز به من انتاجية عالية، إضافة إلى كونه من السلالات المحتملة للظروف البيئية، ومقاوم للصدأ، الذي يعد من أخطر الأمراض التى تصيب القمح.

ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء، الشكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لما يقدمه من دعم و توفير الامكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بالمحافظة.

ومن جانبه، قال دكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء لتوزيع التقاوي على المزارعين، ومتابعة عمليات الزراعة، وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التى تناسب الظروف البيئية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبدالسلام أستاذ الوراثه المساعد بالمركز ونائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، على تقديم الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية والقوافل التوعوية.