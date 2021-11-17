مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي يزور المغرب ويلتقي كبار المسئولين

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بحث مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، من خلال التعاون الإقليمي والأمن.

وقال السفير بانكول أديوي - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أجريت نقاشات مثمرة حول تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، من خلال التعاون الإقليمي والأمن".

يذكر أن مفوض الأمن الافريقي يقوم بزيارة للمغرب وبحث أمس مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تعزيز الديمقراطية والأمن البشري في أفريقيا.