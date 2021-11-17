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القوات المسلحة العراقية: سندمر جميع أوكار تنظيم داعش الإرهابي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 4:31 م

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية استطاعت تثبيت أركان النجاح، متوعدًا تنظيم داعش الإرهابي "العدو الأول للعراق" بتدمير جميع أوكارهم.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اليوم اجتماعًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلا عن منافشة توفير كل الإمكانيات لدعم القوات الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتطوير قدراتها وتدريبها".

وأشار البيان إلى أن العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت أن تثبت أركان النجاح، وأن تتعامل مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، مشددًا على أن قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل القوات المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعناصر الإرهابية، مؤكدًا أن القوات الأمنية ستواصل تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت.

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