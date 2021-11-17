ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى استيلاء شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، على أموال المواطنين، حيث أنشأ صفحات إلكترونية احتيالية باسم سيدة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، تويتر، إنستجرام" واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

وأضافت التحريات أنه حتى يتمكن المتهم من إقناع ضحاياه يرسل مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال "عملات أجنبية" ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يتصل بالمجني عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى، شحن، رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

وبقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بصفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية، محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة، برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا، صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة).

كما أمكن الاستدلال على 2 من المجنى عليهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.