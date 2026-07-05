الحكومة العراقية توافق على منح ائتلاف شركات عالمية تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاع النفطي

خولت الحكومة العراقية مساء السبت شركة نفط البصرة القيام بتوقيع إتفاقية مبادئ و إتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات مع ائتلاف شركات يضم شركة "كابيتال تي أي" الأمريكية وشركة "يو سي سي" القطرية وشركة شيفرون الأمريكية لتنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية في القطاع النفطي العراقي.

كما أعطت الحكومة في جلستها الإسبوعية التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي لشركة نفط البصرة إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة العراقية لهذا الائتلاف للمضي في المسارات والمشروعات الاستراتيجية ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع النفطي أبرزها مشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي بصرة - حديثة - كركوك - جيهان و مشروع أنبوب التصدير بصرة - حديثة – بانياس ولتمكين الائتلاف من المباشرة بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والمالية المتكاملة والمفاضلة بين هذه المسارات الحيوية دون ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط".

وذكر بيان للحكومة ان الحكومة وافقت "على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط ممثلة بشركة نفط البصرة وشركة نفط الشمال مع شركة شيفرون الأمريكية المتضمنة إتفاقية الدفعة المقدمة وإتفاقية تأمين النفط الخام وإتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق الزيادة في الإنتاج".

وأوضح أنه"بهدف تعزيز مرونة تصدير النفط، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام بصرة- حديثة من تعليمات تنفيذ العقود العامة وتمكين شركة نفط البصرة للمضي بإجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (كيه بي أر) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع".

وقررت الحكومة العراقية الموافقة على إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية، وفتح حساب لها لضمان سد وتسديد الالتزامات المالية للجانب العراقي، للمحافظة على موقف العراق الائتماني واستمرار تمويل المشروعات من الجانب الصيني".