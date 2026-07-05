إضاءة بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين بألوان العلم الأمريكي

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أضيئت بوابة براندنبورج، المعلم الأكثر شهرة في برلين، باللون الأحمر والأبيض والأزرق لعلم الولايات المتحدة مساء السبت احتفالا بالذكرى الـ 250 للاستقلال الأمريكي.

وبدأ عرض الإضاءة عند غروب الشمس وكان من المقرر أن يستمر حتى منتصف الليل.

وقال رئيس بلدية برلين، كاي فيجنر، في بيان: "كرمز للوحدة والحرية، تعكس بوابة براندنبورج بقوة قيمنا المشتركة في الرابع من يوليو".

وأضاف:"برلين تهنئ الولايات المتحدة بحرارة بمناسبة عيد ميلادها الـ 250".

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الذكرى السنوية لإعلان الاستقلال الأمريكي هي مدعاة للاحتفال بأوروبا وألمانيا وخاصة برلين.

وأضاف فاديفول:"إن القيم المنصوص عليها في إعلان الاستقلال شكلت الأساس لألمانيا الحرة والديمقراطية في فترة ما بعد الحرب".

ويحتفل بالرابع من يوليو في الولايات المتحدة كعيد للاستقلال.

وقد اعتمد ممثلو المستعمرات الأمريكية الـ 13 رسميا إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776، لتقطع بذلك العلاقات مع بريطانيا وتعلن ميلاد الولايات المتحدة.