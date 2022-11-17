المخابرات البريطانية: التصريحات بتورط لندن بتفجيرات السيل الشمالي بمثابة عدوان روسي

وصف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والتجسس البريطاني (MI5) كين ماكالوم، التصريحات المتعلقة بتورط لندن في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بأنها "عدوان روسي".

وأشار ماكالوم، في تقرير تقييم التهديد السنوي الخاص بـ MI5 إلى أن: "بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للعدوان الروسي لسنوات قادمة، بشكل سري وعلني على حد سواء. وكمثال على العدوان المفتوح، بحسب المخابرات البريطانية، تصريح وزارة الدفاع الروسية بشأن تورط بريطانيا في تنفيذ هجوم إرهابي في بحر البلطيق لتقويض خطوط الغاز السيل الشمالي 1و2".

وقال ماكالوم: "جزء من العدوان الذي سيكتشفه MI5 وسيوقفه سيكون سريا. لكن معظمه كما هو الحال الآن مع روافع الطاقة سيكون مفتوحا".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلين عن البحرية البريطانية، الموجودة في مدينة أوتشاكوف، بمنطقة ميكولايف في أوكرانيا، "شاركوا في التخطيط، وتوفير وتنفيذ هجوم إرهابي" في بحر البلطيق في 26 سبتمبر، بهدف تقويض خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" 1و2.

وأضافت، قاد نفس المتخصصين البريطانيين الاستعدادات للهجوم على سيفاستوبول، ودربوا العسكريين في المركز الأوكراني 73 الخاص للعمليات البحرية.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية الاعتراف بتورطها في كل هذه التفجيرات، وأعلنت الخارجية الروسية في وقت لاحق، أنها تعمل على خطوات عملية تتعلق بمشاركة متخصصين بريطانيين في التحضير لعمل إرهابي في البحر الأسود.