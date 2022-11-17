إسرائيل: حزب عوتسما يهوديت يرجح تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

رجح حزب "عوتسما يهوديت" الاسرائيلي اليميني المتطرف، اليوم الخميس، أن تؤدي الحكومة الاسرائيلية الجديدة تصريح الولاء في الاسبوع المقبل.

وقال البرلماني، ألموج كوهين، النائب عن الحزب، في حديث لهيئة البث الاسرائيلي، إن "العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة هي شأن طبيعي"، منوها إلى أن حزب "الليكود": "ربما يعمل على تشكيل ائتلاف آخر بالتعاون مع أحزاب غير يمينية".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، كلف بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة، يوم الأحد الماضي، بعد فوز تحالف رئيس الوزراء السابق اليميني في الانتخابات التي جرت بداية الشهر الجاري.

ولدى زعيم حزب الليكود المحافظ (73 عاما) والذي ظل شخصية مهيمنة في السياسة الإسرائيلية لأكثر من 20 عاما، أربعة أسابيع لتشكيل تحالف حكومي.

وقال زعيم الليكود إنه يعتزم أن يكون رئيس وزراء لجميع الإسرائيليين. وقال نتنياهو إن "الشعب صوت بطريقة لا لبس فيها لصالح حكومة تحت قيادتي"، رافضا التحذيرات من "انتهاء الديموقراطية" في إسرائيل.

واستمرت المحادثات بين الليكود والشركاء المحتملين، بما فيهم التحالف اليميني المتطرف بزعامة بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير منذ انتخابات الأول من نوفمبر.

وحصل نتنياهو وشركاؤه المحتملون في الائتلاف على 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، في الانتخابات الخامسة في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام.