نانسي بيلوسي تتخلى عن زعامة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي

أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.

وقالت بيلوسي (82 عاما) التي اضطلعت بدور رئيسي في السياسة الأميركية منذ عقدين "لن أترشح للإدارة الديموقراطية في الكونجرس المقبل"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري

يأتي ذلك بعد يومين من حصول الجمهوريين على أغلبييه ضئيلة في مجلس في النواب في أعقاب انتخاب التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وتعد الليبيرالية بيلوسي (82) عاما أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب.

وسيكون لتشكيلة مجلس النواب في نسختها بعد انتخابات التجديد تأثير كبير على المضمون السياسي وآفاق العمل التشريعي في العامين المقبلين من رئاسة جو بايدن.

وقد أعلن الجمهوريون خططا لإجراء تحقيقات متعددة حول أداء إدارة بايدن في حال فوزهم، تشمل المعاملات التجارية لنجل الرئيس هانتر بايدن وطريقة التعامل مع جائحة كوفيد-19 والانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وضمن الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت، الثلاثاء الماضي، مما يحقق الفوز للرئيس الأمريكي بايدن.