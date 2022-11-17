تحدث رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن «المسؤولين اتفقا على العمل سويًا؛ لتأسيس عهد جديد في العلاقات بين تركيا وإسرائيل».



ولفتت إلى أن «المحادثة تعد الأولى التي جرت بين الجانبين منذ سنوات عديدة، وتأتي على خلفية الهجوم الذي وقع في إسطنبول في بداية الأسبوع، وأسفر عن مقتل فيه ما لا يقل عن 6 أشخاص».



وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد استمرت المحادثة قرابة 12 دقيقة.



وفي بداية الحديث، أعرب نتنياهو، عن تعازيه لمقتل مواطنين أتراك في هجوم وقع في البلاد هذا الأسبوع، وعرض مساعدة إسرائيل في محاربة الإرهاب.



من جهته، هنأ الرئيس التركي، رئيس الوزراء المكلف نتنياهو بفوزه في الانتخابات، وناقش الجانبان سبل العمل بشكل كبير لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.



وكان أردوغان قد أرسل في الأسبوع الماضي برسالة تهنئة إلى نتنياهو، يهنئه فيها بفوزه في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين.



وكتب الرئيس التركي في رسالته: «نهنئكم بفوزكم في الانتخابات، ونعتقد أن الحكومة الجديدة ستواصل التعاون بين الدول في كل المجالات، بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا».