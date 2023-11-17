 أصالة للجمهور السعودي: مرحبا يا روح قلبي.. الله لا يبكيكم - بوابة الشروق
الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أصالة للجمهور السعودي: مرحبا يا روح قلبي.. الله لا يبكيكم

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:15 م

بدأت الفنانة أصالة، فقرتها الغنائية في حفل "ليلة الدموع 2"، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة في مدينة الرياض بالسعودية، بأغنيتها الشهيرة "مابقاش أنا"، وأغنية "جابو سيرته"، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالهتاف والتصفيق.

وأعربت أصالة عن سعادتها بالوقوف على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ووجهت رسالة للجمهور، قائلة: "مرحبا يا روح قلبي، الله لا يبكيكم، قولوا أمين".

وصعدت أصالة على المسرح بعدما انتهى رامي جمال، والملحن خالد والفنان رامي صبري فقراتهم الغنائية في الحفل.

وكان من المقرر إقامة حفل "ليلة الدموع2" مساء أمس، لكن القائمون على موسم الرياض في نسخته الرابعة، قرروا تأجيل الحفل إلى اليوم على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض، بسبب هطول أمطار غزيرة أمس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك