بدأت الفنانة أصالة، فقرتها الغنائية في حفل "ليلة الدموع 2"، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة في مدينة الرياض بالسعودية، بأغنيتها الشهيرة "مابقاش أنا"، وأغنية "جابو سيرته"، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالهتاف والتصفيق.

وأعربت أصالة عن سعادتها بالوقوف على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ووجهت رسالة للجمهور، قائلة: "مرحبا يا روح قلبي، الله لا يبكيكم، قولوا أمين".

وصعدت أصالة على المسرح بعدما انتهى رامي جمال، والملحن خالد والفنان رامي صبري فقراتهم الغنائية في الحفل.

وكان من المقرر إقامة حفل "ليلة الدموع2" مساء أمس، لكن القائمون على موسم الرياض في نسخته الرابعة، قرروا تأجيل الحفل إلى اليوم على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض، بسبب هطول أمطار غزيرة أمس.