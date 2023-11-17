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برلمان النرويج يتبنى مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية


نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 6:56 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 6:56 م

تبنى برلمان النرويج مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية «مستقلة»، على أساس أن يكون لهذا القرار «أثر إيجابى على عملية السلام» فى الشرق الأوسط.


وذكر نص المقترح أن البرلمان النرويجى «يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابى على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائى»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
وتم تبنى النص بأغلبية واسعة، رغم أنه صدر عن حزبى العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيى المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى. لكنه لن ينفذ فورا لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.


ويأتى قرار برلمان النرويج فى سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين؛ من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلى على غزة.


ويعترف بلدان من أوروبا الشمالية، هما: أيسلندا والسويد بدولة فلسطين، وأيضا بلدان أخرى فى القارة مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.


وكان رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، الذى نال ثقة البرلمان، الخميس الماضى، لولاية حكومية ثانية، قد تعهد بالالتزم «بالعمل فى أوروبا كما فى إسبانيا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية».

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