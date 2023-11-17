إسرائيل: سنوافق على وقف قصير لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد كبير من المحتجزين

رئيس مجلس الأمن القومي: الشاباك أكد أن كمية قليلة من الوقود من شأنها توفير خدمات الحياة دون مساعدة المقاومة



قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم، إن قرار إدخال الوقود إلى قطاع غزة اتخذ وفقا لطلب خاص من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إتاحة عمل مرافق الأمم المتحدة ومنع انتشار الأوبئة ليس بين صفوف المواطنين في غزة وحسب إنما بين الجنود في القطاع.



وأضاف أن "القرار اتخذ بعد أن أوضح الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أن إدخال وقود بسعة 60 لترا يوميا لا يضر بتحقيق أهداف الحرب، إذ أن الحديث يدور عن كمية قليلة بإمكانها أن توفر خدمات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي"، وفقاً لوكالة معاً الفلسطينية.



وأشار هنجبي إلى أنه "سنوافق على وقف قصير جدا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد كبير من الرهائن، علمًا أنه لا اتفاق حتى الآن حول صفقة لإطلاق سراح رهائن من قطاع غزة".