40 % زيادة في أسعار البرامج بسبب ارتفاع اسعار الريال السعودي والدولار والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

يعتمد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، هذا الأسبوع الضوابط الجديدة المنظمة لموسم الحج لعام1445 هجرية، بعد انتهاء اللجنة الفنية للحج المكونة من 7 أعضاء من إعداد الضوابط بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج.



وانتهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات السياحة من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، وتم تقديمها لوزير السياحة والآثار لدراستها وإقرارها خلال الساعات المقبلة.



وناشدت غرفة شركات السياحة، المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.



ومن المتوقع أن يتم فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي على البوابة الموحدة للحج خلال الأيام القلية المقبلة، على أن تتراوح فترة التقديم ما بين شهر ونصف و60 يوما ثم تجرى بعد ذلك القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 23 ألف مواطن من بين المتقدمين للفوز بفرصة الحج.



وتشير المؤشرات الى أن أسعار برامج الحج السياحي 2024 - 1445 هجريا ستشهد ارتفاعا فى أسعار البرامج تتراوح ما بين 40 إلى 60% بالمقارنة ببرامج الحج السياحي العام الماضي؛ بسبب ارتفاع اسعار الريال السعودى والدولار وجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة.



ووفقا للمؤشرات الاولية تتراوح أسعار برامج الحج السياحي التي توصلت اليها اللجنة وتم عرضها على وزير السياحة والآثار لإقرارها أو تعديلها بالنسبة للمستوى البري ما بين 190 إلى 200 ألف جنيهو كانت العام الماضى بـ130 ألف جنيه.. أما المستوى الاقتصادي طيران يبدأ من 210 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران، وكانت العام الماضي نحو 142 ألف جنيه دون إحتساب سعر تذكرة الطيران.



فيما تصل أسعار برنامج الحج فئة الـ5 نجوم (سكن صف ثانى بفنادق تبعد عن الحرم المكى من 250 متر وحتى 1250 مترا) إلى 430 ألف جنيه دون إحتساب سعر تذاكر الطيران، وكانت العام الماضى 275 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران، أما مستوى الـ5 نجوم (سكن صف أول بمسافة لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا) فسيصل الى 480 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران. وكانت العام الماضى 310 آلاف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.



وكشف وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة عن أن مؤشرات تقدم المواطنين للحج السياحي بعد مرور عشرة أيام من بدء تلقى شركات السياحة لطلبات المواطنين المتقدمين للحج "جيدة" حتى الآن في ظل عدم فتح باب التقدم للحج السياحي رسميا.



وأضاف أنه مع البدء الرسمي لتسجيل أسماء المتقدمين لبرامج الحج السياحي فإن نسب إقبال المواطنين سترتفع، موضحا أن أعداد المتقدمين للحج هذا العام ستكون جيدة، مشيرا إلى أنه وفقا لمؤشرات السوق فأن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف مواطن سيتم اختيار نحو 23 ألف منهم للفوز بفرصة الحج هذا العام.



وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن شركات السياحة تقوم حاليا بتسويق برامج الحج دون الإعلان عن الأسعار وذلك إنتظارا لإعلان الأسعار بشكل رسمي، موضحا أنه لن يتقدم لتأشيرات الحج السياحي النظامية هذا العام فقط إلا المواطنين الذين لم يؤدوا مناسك الحج قبل ذلك أو لم يتقدموا هذا العام بطلبات الحج إلى وزارتي الداخلية والتضامن الإجتماعى اللتان تنظمان حج القرعة والجمعيات الأهلية، أما باقات الحج المتنوعة والتى تنظم للمرة الأولى هذا العام فهي بدون قيود أو شروط وتسمح لمن أدى الفريضة بأداء المناسك مرة أخرى.



وقال إن أقل سن لتقدم المواطنين المصريين للحج ذكورا وأناثا هذا العام هو 25 عاما، لافتا إلى أن السيدات اللاتى يبلغن الـ25 عاما في 1 مارس 2024 سيسمح لهن بالتقدم والسفر للحج دون وجود محرم، مشيرا إلى أن السيدات أقل من 25 سنة لن يسمح لهن بالسفر إلا بوجود محرم شرعي، وفقا للضوابط العامة للحج المصري.