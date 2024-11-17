الهند تعلن نجاح أول صاروخ فائق الصوت طويل المدى

أعلنت منظمة البحوث الدفاعية للهند عن نجاح تجربة طيران لأول صاروخ فائق صوتي طويل المدى في الهند تم إطلاقه أمس وهو ما يضع الهند في في مجموعة الدول التي تمتلك قدرات تكنولوجية عسكرية حاسمة ومتقدمة.

وقالت وكالة الأنباء الهندية، إن منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO) أجرت تجربة طيران ناجحة لأول صاروخ أبعد مدى فائق السرعة في الهند في الساعات الأخيرة يوم أمس السبت، فيما يمكن أن يحمل هذا الصاروخ مجموعة متنوعة من الأحمال الحربية على مسافات أكثر من 1500 كيلومتر للقوات المسلحة.

وعلق وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ على نجاح التجربة قائلا: "هي لحظة تاريخية .. باتت الهند تمتلك تقنيات عسكرية متقدمة وهام".



وتم إطلاق الصاروخ الذي يمكنه السفر بخمس مرات سرعة الصوت (330 متر / ثانية) أو أكثر (ماك 5 أو أسرع) من جزيرة قبالة ساحل أوديشا. وقد جرت التجربة بحضور كبار العلماء في DRDO وضباط القوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية أن الصاروخ تم تعقبه عن طريق مجموعة مختلفة من الأنظمة في بيئات مختلفة.



وذكرت الوزارة، أن هذا الصاروخ تم تطويره بشكل محلي بواسطة معاهد الدكتور أبجي عبد الكلام، حيدر أباد، جنباً إلى جنب مع المختبرات الأخرى التابعة لـ DRDO وشركاء الصناعة.