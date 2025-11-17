البحيرة: رفع كفاءة العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي الكامل بمنظومة التراخيص والخدمات المحلية، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لرفع كفاءة العمل والعاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية بكل مراكز ومدن المحافظة، بمكتبة مصر العامة في دمنهور.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 4 أيام متتالية، إذ تهدف ورش العمل إلى شرح آخر التحديثات والتعديلات بالمنظومة الجديدة، بما يضمن توحيد الإجراءات، رفع كفاءة العاملين، وتحسين مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص.

ويستهدف البرنامج، تدريب مديري المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام، وموظفي الشباك، ومديري الإدارات الهندسية، ومهندسي التنظيم، والعاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة.

ويُوزع المتدربون، على مجموعات، بحيث تتلقى كل مجموعة التدريب على مدار يومين متتاليين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار توجهات الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير بيئة العمل بالوحدات المحلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة.