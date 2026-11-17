تفقد الدكتور تامر عبده، مدير الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، وحدة طب أسرة الزناقطة؛ لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية والوقوف على مستوى تطبيق معايير الجودة، ضمن جولات المرور على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وشملت الجولة، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، عيادات طب الأسرة المختلفة، وعيادات الأسنان، وغرف الإسعافات الأولية، ومعمل التحاليل، والصيدلية، إلى جانب ساحات انتظار المرضى وغرفة التعقيم وغرفة النفايات.

كما تابع مدير الرعاية الأولية آليات الحجز والتسجيل الإلكتروني داخل الوحدة، وإجراءات إحالة المرضى وفق خريطة الربط الخدمي، التي تنظم انتقال المنتفعين بين مستويات تقديم الخدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستطلع عبده آراء عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، للوقوف على تجربتهم داخل الوحدة، كما اطمأن إلى تطبيق معايير الجودة في مختلف الأقسام التي شملتها الجولة.

وجاءت الجولة في إطار متابعة أداء وحدات الرعاية الأولية، ومراجعة إجراءات تقديم الخدمة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة داخل المنشآت الصحية.