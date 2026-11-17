أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان إعلامي صادر اليوم الثلاثاء، استمرار الحملات الليلية المكبرة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، حيث أسفرت أعمال الحملة العاشرة بنطاق حي غرب المنصورة عن ضبط 7 دراجات بخارية، وتحرير 22 محضر إشغال، والتحفظ على 320 مضبوطة متنوعة.

وأوضح البيان أن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تابع مساء اليوم، بالتنسيق مع اللواء خالد محمدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، أعمال الحملة التي نفذها حي غرب المنصورة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة المرور، للتصدي لمختلف صور التعديات والمخالفات وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية، شملت عبد السلام عارف، والترعة، وكلية الآداب، والجلاء، وشارع مستشفى المنصورة العام، وجيهان، والمشاية السفلية، والجمهورية، والجيش، والأديب، وأحمد ماهر، وسامية الجمل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 دراجات بخارية، بينها دراجة مزودة بشكمان معدل يصدر أصواتًا مزعجة، و3 دراجات دون لوحات معدنية، و3 أخرى دون ترخيص، وتم تسليمها إلى إدارة مرور الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت الحملة إزالة تعديات المحال التجارية والمقاهي على أرصفة المشاة، ورفع الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والأعمدة والإطارات التالفة التي تُستغل في حجز أماكن الانتظار، إلى جانب إزالة اللافتات واللوحات الإعلانية غير المرخصة، والتعامل مع تجمعات الباعة الجائلين.

وحررت الحملة 22 محضر إشغال، مع التحفظ على 320 مضبوطة متنوعة وإيداعها مخازن الحي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو استغلال الأرصفة وحرم الطريق بصورة غير قانونية، مع التصدي لمصادر الضوضاء والتلوث السمعي التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وشارك في قيادة الحملة اللواء إسلام الوكيل، مساعد مدير أمن الدقهلية، والعميد أحمد موافي، مأمور قسم أول المنصورة، والعميد عقل صالح، مدير إدارة شرطة المرافق، والمقدم محمد عاصم، وكيل إدارة المرور، والأمين أحمد سالم، بمباحث المرافق، إلى جانب مسؤولي حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين، رئيس الحي.