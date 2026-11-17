- لجنة الصحة بمجلس النواب تطالب بالعدالة في التكليفات ومراعاة الأبعاد الجغرافية والمسافات للكوادر الطبية

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن «ولاءنا للمواطن والمريض وليس للكرسي أو المصالح الشخصية»، مشددًا على ضرورة إرساء مبدأ العدالة التامة في توزيع التكليفات الطبية ومراعاة ظروف الجميع والمسافات الجغرافية.

وطالب شريف باشا، خلال جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الصحة، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة تنفيذ توصيات «تكليف 60%»، نائب وزير الصحة، بضرورة مراعاة الجميع والمسافات والظروف المحيطة بالمكلفين؛ لضمان استقرار الكوادر الطبية في مواقع عملهم وتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي في مختلف المحافظات.

وشهدت الجلسة استعراض التقارير المقدمة من الجهات الحكومية ووزارة الصحة، بجانب مناقشة الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذا الملف الحيوي؛ بما يضمن سد العجز في المنشآت الصحية بمختلف المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية الصارمة للوقوف على كل العقبات التي تواجه مسار التكليف، ومناقشة الحلول العملية المقترحة لضمان انتظام الكوادر الطبية في محطات العمل المختلفة وتوفير بيئة عمل ملائمة ومستقرة للقطاع الطبي في مصر.