قاد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، مساء اليوم الاثنين، حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات الإدارية بمنطقة أبو هلال السلخانة بحي جنوب المدينة، في إطار جهود إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

واستهدفت الحملة التصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق العام، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، حيث جرى المرور الميداني ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

وشارك في الحملة جمال محمد، نائب رئيس المدينة، ومحمد فتحي، رئيس حي جنوب، إلى جانب فريق إدارة الإشغالات، لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأكد رئيس المدينة، في بيان، استمرار الحملات الميدانية بمختلف الأحياء، والتصدي الحاسم لأي تعديات على الطريق العام، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة لمنع تجدد الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.

وتأتي الحملة ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وفرض الالتزام بالقواعد المنظمة للإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.