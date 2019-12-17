بروكسل ولندن تتفقان على بداية سريعة للمفاوضات بشأن العلاقات بعد البريكست

اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بداية سريعة للمفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكتبت فون دير لاين على حسابها على موقع تويتر اليوم الثلاثاء بعد محادثة هاتفية مع جونسون: "سوف نلتقي في مطلع عام 2020".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية التي كانت تشغل في الماضي منصب وزيرة الدفاع الألمانية: "بريطانيا سوف تكون دائما صديقا وشريكا وحليفا".

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية عن المحادثة الهاتفية بين فون دير لاين وجونسون: "اتفقا على العمل بنشاط كبير، في ظل المهلة المستمرة حتى نهاية عام 2020، على التوصل لاتفاق بشأن تحقيق شراكة مستقبلية".

يشار إلى أن جونسون يعتزم قيادة بلاده إلى خارج الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من يناير القادم.

وسوف تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020 لن يتغير فيها أي شيء بشكل عملي بالنسبة للمواطنين والشركات.

ومن المقرر خلال هذه الفترة التفاوض بين بروكسل ولندن بشأن اتفاقية تجارة وشراكة شاملة والتصديق عليها. ولكن فترة الإحدى عشر شهرا تعد مدة محدودة للغاية لتحقيق ذلك. ويعد التمديد أمرا ممكنا، إلا أنه يتم رفضه من قبل جونسون.