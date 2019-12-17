 «أفريكوم» تقتل عضوا بجماعة الشباب في غارة جنوبي الصومال - بوابة الشروق
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«أفريكوم» تقتل عضوا بجماعة الشباب في غارة جنوبي الصومال

جماعة الشباب الصومالية
جماعة الشباب الصومالية
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 3:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 3:43 ص

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أنها قتلت عضوا في جماعة الشباب الإرهابية، في غارة جوية نفذتها بجنوبي الصومال يوم الاثنين.

وقالت أفريكوم إن الغارة، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، قتلت إرهابيا بالقرب من دوجوما /350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو/.

وذكر بيان للقيادة: "نحن نقدر حاليا أنه لم يصب أي مدني أو قتل نتيجة لهذه الغارة الجوية."

وقال نائب مدير العمليات في أفريكوم، برادفورد جيرينج، إن "القضاء على إرهابيي حركة الشباب يزيد من أمن الشعب الصومالي لأن هؤلاء الإرهابيين يهاجمون ويبتزون المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي ويزعزعون استقرار الحكومة المنتخبة".

وأضاف أن الجيش الوطني الصومالي وشركاءه أحرزوا تقدما كبيرا في استهداف إرهابيي الشباب من أجل حرمانهم من القدرة على التخطيط لهجمات ضد الشعب الصومالي".

يشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.

والأربعاء الماضي، قُتل ستة أشخاص عندما هاجم مقاتلون من الشباب مدججون بالسلاح قاعدة للجيش/25 كيلومترا شمالي مقديشو/.

وقبل ذلك بيوم، قتل 11 شخصا، بينهم خمسة مسلحين، في هجوم على فندق تبنته الجماعة الإرهابية لاحقا.


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