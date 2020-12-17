 وزارة الصحة في غزة: تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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وزارة الصحة في غزة: تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

رويترز
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 7:25 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 7:25 ص

سجل قطاع غزة يوم الأربعاء أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في يوم واحد.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل بها هذا الرقم في القطاع منذ تفشي الوباء فيه في أغسطس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الأربعاء، عن تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال فحوصات الدورتين الأولى والثانية لهذا اليوم.

وقالت الصحة في بيان مقتضب: "تم تسجيل 258 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأربعاء، ليكون عدد الإصابات الكلي لهذا اليوم 1015 إصابة بعد فحص 2474 عينة بمعدل إصابة 41%".

يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت صباح الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا و935 إصابة جديدة وتعافي 797 آخرين.

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