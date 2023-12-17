وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يزور جامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أثناء زيارته لكلية العلوم بالجامعة.



ضم فريق الجودة، الدكتور حسن محمد الهواري رئيس الفريق وعضوية، الدكتور رفعت محمد سالم، والدكتور سعيد حسن إبراهيم.



وتهدف زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى التحقق من استيفاء برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب لمعايير الاعتماد البرامجي الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وخلال اللقاء، رحب الدكتور ناصر مندور بفريق الجودة، مؤكداً أن كلية العلوم تشهد عملية تطوير جذرية في بنيتها التحتية خاصة معاملها، حيث تم الانتهاء من تطوير معامل أقسام الرياضيات والحيوان والكيمياء والفيزياء.



وأضاف مندور، أن الكلية ثرية بالمشروعات البحثية التي تزيد عن 20 مشروعا، مثمناً جهود علماءها في إثراء البحث العلمي الخدمي الموجه لحل المشكلات المجتمعية.



فيما أشار الدكتور حسن الهواري رئيس الفريق، إلى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة ولها تواجدها الملموس بين نظيراتها، بجانب تقدم علماءها في التصنيفات الدولية.