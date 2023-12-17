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كولر: مستقبل موديست لم ينته مع الأهلي

جدة - خالد الإتربي
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:44 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:44 م

يرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مستقبل الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم الفريق، لم ينته بعد الطرد الذي تعرض له أمام اتحاد جدة السعودي.

الأهلي حقق الفوز على اتحاد جدة 3-1، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليضمن تأهله للدور نصف النهائي، حيث يواجه فلومينينسي البرازيلي مساء غدٍ، الإثنين، في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «مستقبل موديست لم ينته مع الأهلي، نعم مشواره انتهى في البطولة لكن مستقبله معنا مستمر».

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأهلي اليوم بإيقاف أنطوني موديست مباراة وليس مباراة واحدة بعد تلقيه الطرد بشكل مباشر، بسبب ضرب الخصم بدون كرة.


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