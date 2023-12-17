استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف مسيرة إسرائيلية على مخيم نور شمس في طولكرم

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، بقصف مسيرة إسرائيلية، على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.



وأفادت الوكالة بأن الشابين، محمود جابر 22 عاما وغيث شحادة 25 عاما، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وأعلنت المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية إلى شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في وقت دارت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة.

وأظهر مقطع فيديو، استهداف القوات الإسرائيلية بعبوة محلية الصنع أمام المدخل الرئيسي لمخيم طولكرم.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن حريقا كبيرا اندلع في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات الإسرائيلية، فيما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي للاقتحام الإسرائيلية للمدينة والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.