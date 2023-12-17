السجن 15 عاما لـ4 متهمين بحيازة 180 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، السبت، 4 أشخاص وهم: "م.ع.م"، و"أ.خ.م"، و"ا.ت.ع"، و"س.ع.س"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، وألزامتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة؛ وذلك في القضية المقيدة برقم 24122 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط 4 أشخاص، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين وصفاتهم المهنية: "صاحب محل زيوت، وتاجر سيارات، وموظف بالأوقاف، ومزارع"، بالاتجار بالمواد المخدرة، مستخدمين سيارتين في عملية الترويج على عملائهم.

وبتقنين الاجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهمين، حيث أبصرتهم حال استقلالهم السيارتين، فتم ضبطهم، وبتفتيش المتهمين الـ4 عثر بحوزة كل منهم طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش إحدى السيارتين المضبوطين، عثر بداخلها على حقيبة، وبفضها تبين احتوائها على 176 طربة لذات المخدر.

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارتين لتسهيل تجارتهم غير المشروعة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.