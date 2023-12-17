عرض مساء اليوم في مهرجان الجونة السينمائي فيلم "ال شنب" الذي يمثل السينما المصرية في مسابقة الافلام الروائية الطويلة في الدورة السادسة التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى ٢١ ديسمبر الجاري.

العرض أقيم بحضور مخرجة الفيلم، أيتن آمين، وأبطاله ليلى علوي ولبلبة وهيدي كرم وأسماء جلال وعلي الطيب وحسن مالك وخالد سرحان، ومؤلفا الفيلم احمد رؤوف واسلام حسام، ومنتجته رشا جودت، ومصممة الملابس ناهد نصر الله.

كما حرص على حضور العرض الفنانين يسرا ونور النبوي وأحمد حاتم وصبا مبارك وهنا شيحة، والمخرجان يسري نصر الله وعمر الزهيري، والمنتجان جابي خوري، وصفي الدين محمود.

وقالت المخرجة آيتن آمين، إنها كانت

تتمنى أن يعرض الفيلم في ظروف أفضل، لكنها متحمسة بأن يتم استقباله جيدا، لأنه بذل في صناعته مجهود كبير.

واضافت أمين، أنهت كانت مقررة أن فيلمها الثالث يكون كلاسيكي جدا شبه أفلام كثيرة تحبها، لأن بداية ارتباطها بالسينما كان بسبب أفلام كوميدية شاهدتها وهي صغيرة، موضحة أنها كانت سعيدة وهي تصنع الفيلم وتتمنى أن يكون الجمهور سعيد وهو يشاهده.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب.

ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم أيضا مدير التصوير جلال الذكي، ومصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف.