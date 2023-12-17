عودة جزئية لخدمة الاتصالات في قطاع غزة بعد انقطاع كامل لعدة أيام

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، بدء عودة خدمات الاتصالات للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انقطاع كامل لعدة أيام.



وقالت في بيان لها، مساء الأحد: «أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، ‎نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة».



وأوضحت أن طواقم الشركة تمكنت من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه، بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية، وتدخل من الجهات الدولية ذات العلاقة، بالرغم من المعيقات وفي ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة والخطورة.



وأكدت أن «طواقم الشركة تعمل كل ما بوسعها لاستعادة الخدمات في جميع المناطق، وإبقاء أبناء شعب فلسطين في غزة على اتصال».



وقال مرصد «نت بلوكس» أمس السبت، إن الإنترنت مقطوع عن قطاع غزة منذ أكثر من 48 ساعة، وهي المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم، في تغريدة عبر موقع «إكس»، أن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.



وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة، التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.