حقيقة انتقال مروان عطية إلى الفتح السعودي

ارتبط اسم مروان عطية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بالانتقال لصفوف الفتح السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة الرياض السعودية أن نادي الفتح السعودي اقترب من التعاقد مع لاعب خط الوسط، مروان عطية خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلمت الشروق أن النادي الأهلي تلقى عرضًا شفهيًا من بعض الوسطاء في الأيام القليلة القادمة لبحث انتقال مروان عطية إلى الدوري السعودي الممتاز.

وحسب ما ورد لـ الشروق فإن مسئولي النادي الأهلي أكدوا للوسطاء عدم إمكانية السماح بمغادرة مروان عطية في الفترة الحالية، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته، في مسابقات الموسم الجاري.

ووفقًا لما توصلت إليه الشروق فإن مسئولي النادي الأهلي يعتبرون مروان عطية أحد أعمدة الفريق الرئيسية في الفترة الحالية، كما يتم تجهيزه مع نجوم الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مروان عطية قد انتقل لصفوف النادي الأهلي قادمًا من الاتحاد السكندري، في شتاء 2023، وخاض مع الفريق 90 مباراة، صنع خلالهم 3 أهداف، كما تُوج ببطولات دوري أبطال إفريقيا، والدوري العام، والسوبر المصري، وكأس مصر، بجانب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.