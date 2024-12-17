أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، بإصابة 3 أشخاص بجراح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل ومنع عودة النازحين إلى بلدات جنوبي لبنان، وذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن "قوات العدو تواصل عمليات نسف ما تبقى من المنازل في بلدة كفر كلا. أقدمت قوات العدو فجرا على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة".

وجاء في بيان مقتضب لجيش الاحتلال، أنه "في الساعات القادمة ستسمع دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى، ناجمة عن العمليات الروتينية للجيش في جنوب لبنان. لا خشية من وقوع حدث أمني".

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإنها رصدت تحليق طائرة بدون طيار إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور.

كما رصدت الوكالة تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق راشيا والبقاع الغربي جنوبي لبنان.

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.