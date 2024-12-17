البرلمان الأوروبي يمنح المعارضة الفنزويلية جائزة ساخاروف

منح البرلمان الأوروبي قائدي المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو جونزاليس، جائزة ساخاروف لحرية الفكر اليوم الثلاثاء.

وقال جونزاليس لدى تسلمه الجائزة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا إنه من المهم أن يتواصل الكفاح لاستعادة الديمقراطية.

وذكر جونزاليس أثناء شكره للبرلمان على دعمه: "إن العمل الذي قام به المجتمع الدولي مستمر بلا كلل، لكننا في حاجة إلى المزيد".

ولم يتم السماح لماتشادو بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يوليو كما تم منعها من تولي أي منصب عام في بلادها لسنوات.

كانت الولايات المتحدة قد أعترفت بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس "رئيسا منتخبا" بعد أشهر من إعلان مادورو فوزه فى انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر يوليو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت في وقت سابق إن جونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 28 يوليو المتنازع عليها، لكنها لم تعترف به وقتئذ كرئيس منتخب.

كان جونزاليس قد غادر فنزويلا، في سبتمبر، ليعيش في المنفى في إسبانيا، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه على خلفية تحقيق في نشر كشوف فرز الأصوات.