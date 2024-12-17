 أوكرانيا تتبنى اغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تتبنى اغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:21 ص

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف "54 عامًا"، بانفجار استهدف محطة مترو، بحسب فرانس برس.

كانت وسائل إعلام روسية، نشرت صباح اليوم أنباء عن مقتل كيريلوف، فيما ذكرت نقلاً عن أجهزة الطوارئ أن شخصين قُتلا في انفجار بمحطة ريازانسكي بروسبكت بمترو موسكو.

ويشغل كيريلوف، منصبه في منذ عام 2017، وأدرج اسمه مؤخراً في قوائم العقوبات الغربية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان كيريلوف يعقد بانتظام إحاطات صحافية في وزارة الدفاع الروسية، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاجون في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا.

وتناول كيريلوف أكثر من مرة التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة؛ ما يعرف بالقنبلة النووية القذرة ضد روسيا.

وفي أكتوبر الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيريلوف، بتهمة "نشر أسلحة كيمياوية همجية في أوكرانيا". ويأتي مقتله مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

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