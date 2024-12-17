الثقافة تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بالمحافظات

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" المجاني لتدريب أبناء المحافظات على فنون الأداء المسرحي وإعداد الممثل الشامل، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظات، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وقال الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات التي تحقق مستهدفات وزارة الثقافة لأبناء مصر في جميع المحافظات، ويحظى باهتمام ودعم كبير من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بما يعكس التزام الوزارة بتعزيز دور الفنون والإبداع في بناء الشخصية المصرية، من خلال توفير الفرص المتكافئة للمواهب في كل ربوع مصر، لصقل قدراتهم وإطلاق طاقاتهم.

وأكد الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، أن الهيئة تستعد حاليا لتخرج دفعة محافظة شمال سيناء، كما تواصل استقبال مشاركات المتقدمين بمحافظة قنا حتى 25 ديسمبر الحالي، وتم فتح باب الاشتراك لأبناء محافظة الإسماعيلية وحتى منتصف يناير المقبل.

وأشار المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، أن ورش المشروع تشمل التدريب على جميع فنون المسرح، في الرقص والغناء والديكور والإخراج والإلقاء والدراما والتمثيل، عبر تدريبات يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديمين، ويستمر التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يقدم بعدها عرض الختام وتخرج دفعة المحافظة.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح، وتقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

وقد شهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.