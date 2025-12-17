سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المتظاهرون رفعوا أعلام فلسطين وفوانيس وشموع، وهتفوا: "إسرائيل إرهابية" و"الحرية لفلسطين"..

خرج متظاهرون بالعاصمة الألمانية برلين، مساء الثلاثاء، في مسيرة للتضامن مع أطفال فلسطين، حملوا خلالها فوانيس وأعلام.

وتجمع عدد كبير من الأشخاص في ميدان "هوهنشتاوفن"، وساروا في "مسيرة الفوانيس من أجل فلسطين"، باتجاه محطة مترو "هاليشيس تور"، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وفوانيس وشموع، ورددوا هتافات من قبيل: "إسرائيل إرهابية" و"أطفالنا يريدون العيش، وإسرائيل وألمانيا تقفان ضد ذلك" و"الحرية لفلسطين".

وانتهت المسيرة، التي جرت وسط تدابير أمنية مشددة، دون وقوع حوادث.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل حرب إبادة بقطاع غزة استمرت لعامين، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.



